Світова боксерська асоціація (WBA) не буде санкціонувати бій між чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Про це йдеться на сайті організації.

У WBA зазначили, що комітет організації надав Усику дозвіл захищати свій чемпіонський титул WBA у поєдинку 23 травня проти Верховена на суворих умовах.

Асоціація після поданого спеціального запиту дозволила українцю захищати пояс, але нідерландець не може претендувати на чемпіонський титул.

Причиною стало те, що нідерландець не входить до рейтингу цієї організації.

– Комітет пояснив, що санкціонування поєдинку підпадає під положення Правила C.40, з урахуванням “інтересів змагань”, а також враховуючи статус суперчемпіона, його суперника та решти претендентів у надважкій вазі, що входять до рейтингу, – йдеться у повідомленні.

У разі перемоги Усика поєдинок офіційно вважатиметься успішним захистом титулу. Якщо чемпіон програє, комітет WBA перегляне його статус і визначить подальші дії щодо чемпіонського поясу у надважкій вазі.

Щодо Верховена, то в разі перемоги він не здобуде титул WBA, але це дозволить йому потрапити до рейтингу важковаговиків організації.

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбудеться у суботу, 23 травня, у єгипетській Гізі на тлі пірамід. В андекарді бою Усик – Верховен заплановані дев’ять поєдинків.

