Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа висловився щодо перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном та закликав перестати критикувати українця за рішення рефері.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу Ring.

Джошуа про бій Усик – Верховен

Джошуа висловив жаль щодо Верховена та Усика. Він зазначив, що Ріко наважився стати великим попри всі обставини й відсутність очікувань, а також підкреслив, що, попри поразку за рішенням суддів, той здобув моральну перемогу та значну підтримку.

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– Я вважаю, що Олександр Усик добре виступив. Оцінки суддів були близькими. Усик зробив те, що вміє, а саме – підняв темп у пізніх раундах, і чи то був 10-й, 11-й чи 12-й раунд, я думаю, він зробив би все необхідне, щоб залишитися чемпіоном. У нього це просто є. Це те, що я бачив, коли особисто був з ним у рингу. Це те, що я бачив, коли спостерігав за ним: він знає, як додати в пізніх раундах, коли більшість важковаговиків згасають. І саме це він зробив з Ріко, – сказав Ентоні.

Він також зазначив, що бокс є досить мінливим видом спорту. Джошуа підкреслив, що критика на адресу Усика є безпідставною, адже бій не був зупинений самим боксером – це рішення ухвалив рефері.

– Ми повинні розглянути рішення рефері й дати Олександру насолодитися перемогою, бо рефері зробив те, що мав зробити. Він вирішив зупинити його. І це його робота, – додав британець.

За словами Джошув, він завжди каже, що якби він тренував боксера-важковаговика, то порадив би йому ніколи не залишати результат на розсуд суддів.

– Виходь на ринг, розбий суперника і нокаутуй його, бо я не хочу ніяких суперечок. Ось що я скажу своєму бійцеві. Я не хочу ніяких суперечок. Тож коли ти виходиш на ринг, ти виходиш туди, щоб його нокаутувати, – сказав Джошуа.

Нагадаємо, Усик переміг Верховена технічним нокаутом за секунду до кінця 11-го раунду, захистивши титул чемпіона світу за версією WBC.

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