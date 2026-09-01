Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик проведе наступний бій проведе проти американця Деонтея Вайлдера.

Про це повідомляє Ring Magazine, посилаючись на слова директора команди українця Сергія Лапіна.

Усик проведе бій з Вайлдером

За словами Лапіна, потенційний бій Усик – Вайлде може відбутися у Сполучених Штатах Америки у березні 2027 року.

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40-річний Деонтей Вайлдер – колишній володар поясу WBC у надважкій вазі.

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Востаннє Усик виходив у ринг в травні 2026 року, коли здолав нідерландця Ріко Верховена. Після цього Олександр ухвалив рішення звільнити пояси WBC, WBA та IBF.

У липні BBC повідомило, що українець веде переговори з організацією Zuffa Boxing щодо бою з Вайлдером. Після цього Олександр повідомив, що його команда розглядає декілька варіантів щодо наступного бою.

Поєдинок між Усиком та Вайлдером може стати останнім в кар’єрі українця. Боксер заявляв, що хоче провести свій “останній танець” у боксі після звільнення поясів.

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