Ломаченко подписал многолетний контракт с Top Rank: когда вернется на ринг
Украинский боксер Василий Ломаченко подписал многолетний контракт с промоутерской компанией Top Rank.
Об этом промоушн сообщил в социальных сетях.
Ломаченко подписал контракт с Top Rank
Отмечается, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях возобновляет карьеру и вернется на ринг в начале 2027 года.
Новое соглашение с промоушеном предусматривает совместное продвижение с участием Loma Power Promotions.
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По предварительной информации, Ломаченко проведет первый бой после возобновления карьеры против филиппинца Чарли Суареса 13 февраля.
– Пути Господни неисповедимы. Я думал, что уже никогда не вернусь на ринг как боксер. Но у нашего Господа Иисуса Христа были в отношении меня другие планы. Я счастлив снова жить этой боксерской жизнью и искренне благодарен каждому, кто вновь стал частью этого путешествия, – заявил Ломаченко в комментарии Top Rank.
Василий выразил особую благодарность менеджеру Эгису Климасу, который, несмотря на его твердую убежденность в завершении боксерской карьеры, никогда не переставал верить в их возвращение на ринг.
Он добавил, что тот приложил колоссальные усилия и проделал огромную работу, чтобы “снова вернуть их в игру”.
Напомним, в мае стало известно о решении Ломаченко возобновить карьеру. Последний раз 38-летний боксер выходил на ринг весной 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа.