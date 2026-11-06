Український боксер Василь Ломаченко підписав багаторічний контракт із промоутерською компанією Top Rank.

Про це промоушн оголосив у соціальних мережах.

Ломаченко підписав контракт із Top Rank

Зазначається, що колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях відновлює кар’єру та повернеться на ринг на початку 2027 року.

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Нова угода з промоушном передбачає спільне просування за участі Loma Power Promotions.

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За попередньою інформацією, Ломаченко проведе перший бій після відновлення кар’єри проти філіппінця Чарлі Суареса 13 лютого.

– Шляхи Господні незвідані. Я думав, що вже ніколи не повернуся на ринг як боксер. Але у нашого Господа Ісуса Христа були щодо мене інші плани. Я щасливий знову жити цим боксерським життям і щиро вдячний кожному, хто знову став частиною цієї подорожі, – заявив Ломаченко в коментарі Top Rank.

Василь висловив окрему вдячність менеджеру Егісу Клімасу, який, попри його тверду переконаність у завершенні боксерської кар’єри, ніколи не припиняв вірити в їхнє повернення на ринг.

Він додав, що той доклав колосальних зусиль та роботи, аби “знову повернути їх у гру”.

Нагадаємо, у травні стало відомо про рішення Ломаченка відновити карʼєру. Востаннє 38-річний боксер виходив на ринг навесні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

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