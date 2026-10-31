Украинский боксер Александр Усик готовит громкое возвращение к первому тяжелому весу в 2027 году.

Цель украинца – провести масштабный объединительный поединок против американца Дэвида Бенавидеса и снова собрать все титулы дивизиона.

Об этом изданию The Ring сообщил менеджер Александра Усика Сергей Лапин.

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По словам Сергея Лапина, в команде Усика рассматривают 2027 как финальный этап его выступлений на профессиональном ринге.

Первоначально Александр Усик планирует завоевать вакантный пояс IBF, после чего выйти на бой против Бенавидеса.

— Александр стремится вернуться в первый тяжелый вес в 2027 году и снова стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем сражение за вакантный титул чемпиона мира IBF. Потом наша цель – встретиться с Дэвидом Бенавидесом, чтобы объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, – цитирует Лапина издание Boxing Scene.

В команде подчеркивают, что именно этот шаг должен стать логичным завершением величайшего пути украинца в боксе.

— Мы рассматриваем 2027 год как последнюю главу его карьеры. Он хочет завершить ее в статусе абсолютного чемпиона в дивизионе, где впервые получил все пояса, — подчеркнул Лапин.

Напомним, что последний раз Усик боксировал в первом тяжелом весе еще в ноябре 2018 года, когда отправил в нокаут британца Тони Беллью в восьмом раунде, удерживая все пояса.

После этого украинец поднялся в хевивейт, где дважды побеждал Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа.

В июне 2026 года Усик освободил пояса WBA, WBC и IBF в сверхтяжелом весе.

Кроме того, боксер вел переговоры о бое с Деонтеем Уайлдером, однако стороны не пришли к соглашению из-за финансовых разногласий.

Свой последний сегодня бой Александр Усик провел в мае 2026 года в Египте у пирамид Гизы, где одолел кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11 раунде.

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