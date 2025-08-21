Динамо програло Маккабі Тель-Авів, пропустивши три голи у плейоф відбору ЛЄ

Київське Динамо зазнало поразки від ізраїльського Маккабі Тель-Авів у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ відбувся на стадіоні TSC Arena у сербському місті Бачка-Топола та завершився поразкою біло-синіх із рахунком 1:3.

Маккабі Тель-Авів – Динамо Київ: як минув матч

Матч у Бачкій-Тополі розпочався з невеличкою затримкою через несприятливі погодні умови, а саме сильну зливу. Номінальні господарі відкрили рахунок досить швидко на 12-й хвилині завдяки голу Дора Переца.

Ще до відходу на перерву біло-сині змогли відновити рівновагу у рахунку зусиллями форварда Назара Волошина, якому вдалося пробити голкіпера Маккабі Роя Мішпаті.

На початку другого тайму підопічні Олександра Шовковського залишилися у меншості після того, як Костянтин Вівчаренко отримав пряму червону картку за грубий фол.

А згодом Маккабі вдруге вийшов уперед у матчі. У воротах Руслана Нещерета відзначився Сагів Єгезкель. Фінальну крапку у матчі на 69-й хвилині поставив Перец, який оформив дубль.

Маккабі Тель-Авів — Динамо – 3:1

Голи: Перец, 12, 69, Єгезкель, 58 — Волошин, 32

Матч-відповідь раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи між Динамо та Маккабі відбудеться у четвер, 28 серпня, о 21:00 у польському Любліні.

Переможець протистояння вийде до основного етапу Ліги Європи, а невдаха виступатиме в основному раунді Ліги конференцій.

