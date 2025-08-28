Полісся програло Фіорентині 2:3 та завершило виступи у Лізі конференцій
Житомирське Полісся завершило виступи у Лізі конференцій, поступившись у другому матчі італійській Фіорентині у плейоф кваліфікації.
Матч-відповідь Фіорентина – Полісся відбувся на Стадіо Мапеі – Чітта дель Тріколоре в італійському місті Реджо-Эмілія та завершився з рахунком 3:2. За сумою двох матчів 6:2 на користь фіалок.
Фіорентина – Полісся: як минув матч
Рахунок у матчі несподівано відкрило Полісся вже на другій хвилині, коли житомирський клуб скористався помилкою у захисті Фіорентини. Голом відзначився Олександр Назаренко.
А на 14-й хвилині видовищним ударом здалеку рахунок подвоїв Олександр Андрієвський. На перерву команди пішли за переваги підопічних Руслана Ротаня 2:0.
Фіорентина змогла відіграти перший м’яч на 78-й хвилині, коли відзначився ексфутболіст Шахтаря Додо. Через вісім хвилин Лука Раньєрі зрівняв після розіграшу кутового, а крапку у матчі поставив Едін Джеко.
Фіорентина – Полісся – 3:2
- Голи: Назаренко, 2 Андрієвський, 14 – Додо, 78 Раньєрі, 86 Джеко, 89
Минулого тижня Полісся у першому матчі поступилося Фіорентині з розгромним рахунком 0:3 у Словаччині.
Для Полісся це друга поспіль невдача у кваліфікації Ліги конференцій, проте цього разу клубу вдалося дійти до плейоф раунду.