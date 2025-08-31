Французский Олимпик Марсель пытается подписать игрока сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко до завершения летнего трансферного окна.

Об этом пишут французская газета Le Figaro и издание The Athletic.

Зинченко может перейти в Марсель

Отмечается, что 28-летний Зинченко не входит в планы наставника Арсенала Микеля Артеты и может покинуть Туманный Альбион в последние дни летнего трансферного окна, которое в топ-5 лигах Европы закрывается 1 сентября.

По данным журналистов, украинец уже согласовал с клубом условия двухлетнего контракта.

Единственной проблемой в переходе Зинченко называют его высокую заработную плату и ценник, за который его готов отпустить Арсенал.

Журналист Флоран Жемайн считает, что канониры не отпустят Александра “по цене, которая была бы по карману Марселю”.

Также среди фанатов команды возможный переход Зинченко вызвал острую реакцию. Причиной стало то, что после атаки группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года футболист опубликовал сторис в поддержку Израиля.

Впоследствии он его удалил и поплатился частью подписчиков за это. Однако фанаты Марселя запустили информкампанию в соцсети X против перехода украинца под хэштегом #ZinchenkoNotWelcome (Зинченко здесь не рад).

