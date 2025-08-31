Французький Олімпік Марсель намагається підписати гравця збірної України та лондонського Арсенала Олександра Зінченка до завершення літнього трансферного вікна.

Про це пишуть французька газета Le Figaro та видання The Athletic.

Зінченко може перейти у Марсель

Зазначається, що 28-річний Зінченко не входить у плани наставника Арсенала Мікеля Артети та може залишити Туманний Альбіон в останні дні літнього трансферного вікна, яке у топлігах Європи закривається 1 вересня.

За даними журналістів, українець вже погодив із клубом умови дворічного контракту.

Єдиною проблемою у переході Зінченка називають його високу заробітну плату та цінник, за який його готовий відпустити Арсенал.

Журналіст Флоран Жемайн вважає, що каноніри не відпустять Олександра “за ціною, яка була б по кишені Марселю”.

Також серед фанатів команди можливий перехід Зінченка спричинив гостру реакцію. Причиною стало те, що після атаки угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року футболіст опублікував сторис на підтримку Ізраїлю.

Згодом він його видалив та поплатився частиною підписників за це. Однак фанати Марселя запустили інформкампанію у соцмережі X проти переходу українця під гештегом #ZinchenkoNotWelcome (Зінченку тут не раді).

