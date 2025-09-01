Футболіст лондонського Челсі Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений через допінг, отримав шестимісячну заборону на керування автомобілем у Великій Британії.

Про це пише британська газета The Standard.

Мудрику заборонили керувати авто на 6 місяців

24-річному українському вінгеру заборонили керувати автомобілем на шість місяців через неодноразове порушення правил дорожнього руху у Великій Британії.

Зараз дивляться

Як пише видання, кульмінацією цих порушень став штраф за перевищення швидкості на його BMW M8.

Магістратський суд Лавендер-Хілл минулого місяця тимчасово позбавив українця права керувати автомобілем. Повідомляється, що за 18 місяців українець набрав 13 штрафних балів на водійських правах.

Михайло не з’явився на судове засідання, відправивши туди адвоката.

Суд також оштрафував футболіста на 660 фунтів стерлінгів (понад 37 тис. грн). Крім того він має сплатити 130 фунтів стерлінгів (7,2 тис. грн) судових витрат та 266 фунтів стерлінгів (14 ,7 тис. грн) на користь потерпілих.

Нагадаємо, Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення Мудрику через позитивний допінг-тест.

Вважається, що допінг-проба українця у листопаді 2024 року виявила заборонену речовину мельдоній. За даними ЗМІ, що допінг-проба Б українського футболіста також показала позитивний результат.

Футболісту загрожує тривала дискваліфікація до чотирьох років.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.