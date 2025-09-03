Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам назвал сборную Украины самым сильным соперником в группе отбора на чемпионат мира-2026.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает издание L’Equipe.

Дешам об игре сборной Украины

Наставник Ле Блю заявил, что получил отчет от наблюдателя своей команды о подопечных Сергея Реброва.

– Это очень хорошая команда с очень хорошими футболистами, которые излучают много энергии, учитывая ситуацию в их стране. Я не волнуюсь, но я внимательно слежу за этим и качеством их игры. При всем уважении к Азербайджану и Исландии, Украина является самым сильным соперником в группе, – сказал Дешам.

Сборная Украины по футболу стартует в отборе на ЧМ-2026 матчем против команды Франции 5 сентября в польском Вроцлаве.

9 сентября у подопечных Сергея Реброва запланирован выездной матч в Баку против сборной Азербайджана.

По состоянию на август 2025 года уже известно о 13 командах, которые выступят на ЧМ-2026, что состоится в Канаде, Мексике и США.

