Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам назвав збірну України найсильнішим суперником у групі відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це він сказав на пресконференції, передає видання L’Equipe.

Дешам про гру збірної України

Наставник Ле Блю заявив, що отримав звіт від спостерігача своєї команди про підопічних Сергія Реброва.

– Це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами, які випромінюють багато енергії, зважаючи на ситуацію в їхній країні. Я не хвилююсь, але я пильно стежу за цим та якістю їхньої гри. З усією повагою до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником у групі, – сказав Дешам.

Збірна України з футболу стартує у відборі на ЧС-2026 матчем проти команди Франції 5 вересня у польському Вроцлаві.

9 вересня у підопічних Сергія Реброва запланований виїзний матч у Баку проти збірної Азербайджану.

Станом на початок вересня 2025 року вже відомо про 13 команд, які виступлять на ЧС-2026, що відбудеться у Канаді, Мексиці та США.

