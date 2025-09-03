Україна – найсильніший суперник у групі: Дешам перед матчем відбору на ЧС-2026
Головний тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам назвав збірну України найсильнішим суперником у групі відбору на чемпіонат світу-2026.
Про це він сказав на пресконференції, передає видання L’Equipe.
Дешам про гру збірної України
Наставник Ле Блю заявив, що отримав звіт від спостерігача своєї команди про підопічних Сергія Реброва.
– Це дуже хороша команда з дуже хорошими футболістами, які випромінюють багато енергії, зважаючи на ситуацію в їхній країні. Я не хвилююсь, але я пильно стежу за цим та якістю їхньої гри. З усією повагою до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником у групі, – сказав Дешам.
Збірна України з футболу стартує у відборі на ЧС-2026 матчем проти команди Франції 5 вересня у польському Вроцлаві.
9 вересня у підопічних Сергія Реброва запланований виїзний матч у Баку проти збірної Азербайджану.
Станом на початок вересня 2025 року вже відомо про 13 команд, які виступлять на ЧС-2026, що відбудеться у Канаді, Мексиці та США.