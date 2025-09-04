Киевское Динамо опубликовало официальное заявление после скандала с новичком команды Владиславом Бленуце, на странице которого в TikTok обнаружили репосты с российской пропагандой.

В клубе заявили, что патриотизм, работа на победу Украины и осуждение действий России являются определяющими принципами формирования команды.

Заявление Динамо после скандала с Бленуце

Динамо заявило, что подписание Владислава Бленуце состоялось в последние минуты трансферного окна в связи с переходом Владислава Ваната в Жирону.

– В переговорах с игроком не возникало никаких сомнений относительно его позиции – он четко заявил о поддержке Украины и желании выступать за Динамо, – говорится в заявлении.

Также в клубе отметили, что после обнаружения неприемлемого контента в соцсетях, связанного с футболистом, провели проверку и дополнительные переговоры.

Динамо убеждает, что Владислав подтвердил свою проукраинскую позицию, признал прежние ошибки и теперь полностью понимает ситуацию, занимает проукраинскую позицию и гордится возможностью играть в Украине.

В заявлении клуб добавил, что для Динамо не существует компромиссов в отношения спортсменов к ключевым вопросам современной Украины: клуб не принимает никаких отступлений от полной патриотической позиции и в случае нарушения немедленно прекратит сотрудничество с игроком.

В Динамо опубликовали короткое видео, где форвард команды Владислав Бленуце выразил поддержку Украине и заверил, что мы победим.

– Дорогие украинцы и украинки! Я горжусь, что буду играть в Украине за большой клуб Динамо Киев. Слава героям, слава Украине! Украина победит, – заявил Бленуце.

Также клуб анонсировал его первое развернутое интервью, в котором футболист ответит на вопросы и поделится собственным видением ситуации.

О трансфере Владислава Бленуце киевское Динамо объявило в сентябре. Контракт рассчитан на пять лет.

По данным СМИ, сумма трансфера составила €2 млн, а киевляне прописали клаусулу в размере €50 млн.

