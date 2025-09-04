Київське Динамо опублікувало офіційну заяву після скандалу з новачком команди Владіславом Бленуце, на сторінці якого у TikTok виявили репости з російською пропагандою.

У клубі заявили, що патріотизм, робота на перемогу України та засудження дій Росії є визначальними принципами формування команди.

Заява Динамо після скандалу з Бленуце

Динамо заявило, що підписання Владіслава Бленуце відбулося в останні хвилини трансферного вікна у зв’язку з переходом Владислава Ваната до Жирони.

– У перемовинах із гравцем не виникало жодних сумнівів щодо його позиції – він чітко заявив про підтримку України та бажання виступати за Динамо, – йдеться у заяві.

Також у клубі зазначили, що після виявлення неприйнятного контенту в соцмережах, пов’язаного з футболістом, провели перевірку та додаткові переговори.

Динамо переконує, що Владіслав підтвердив свою проукраїнську позицію, визнав колишні помилки та тепер повністю розуміє ситуацію, займає проукраїнську позицію та пишається можливістю грати в Україні.

У заяві клуб додав, що для Динамо не існує компромісів щодо ставлення спортсменів до ключових питань сучасної України: клуб не приймає жодних відступів від повної патріотичної позиції і в разі порушення негайно припинить співпрацю з гравцем.

У Динамо опублікували коротке відео, де форвард команди Владіслав Бленуце висловив підтримку Україні і запевнив, що ми переможемо.

– Дорогі українці та українки! Я пишаюся, що я гратиму в Україні за великий клуб Динамо Київ. Слава Героям, слава Україні! Україна переможе, – заявив Бленуце.

Також клуб анонсував його перше розгорнуте інтерв’ю, в якому футболіст відповість на питання та поділиться власним баченням ситуації.

Про трансфер Владіслава Бленуце київське Динамо оголосило у вересні. Контракт розрахований на п’ять років.

За даними ЗМІ, ціна трансферу становила €2 млн, а кияни прописали клаусулу у розмірі €50 млн.

