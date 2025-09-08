Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш был уволен с должности накануне матча с Украиной в квалификации на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Сборная Азербайджана уволила Сантуша

– Главный тренер национальной сборной Азербайджана Фернанду Сантуш больше не будет работать с командой. Контракт с португальским специалистом был расторгнут по взаимному согласию с руководством АФФА, – говорится в сообщении.

В федерации добавили, что на матче отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины команду возглавит главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Айхан Аббасов.

В стартовом матче отбора Азербайджан разгромно уступил Исландии со счетом 0:5. После этого Сантуша обвинили в плохой подготовке команды, а один из журналистов призвал его подать в отставку.

Сантуш работал со сборной Азербайджана с июня 2024 года. По итогам розыгрыша Лиги наций-2024/25 команда вылетела в низший дивизион.

