Тренера сборной Азербайджана уволили перед игрой с Украиной в отборе на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш был уволен с должности накануне матча с Украиной в квалификации на чемпионат мира-2026.
Об этом сообщила пресс-служба федерации.
Сборная Азербайджана уволила Сантуша
– Главный тренер национальной сборной Азербайджана Фернанду Сантуш больше не будет работать с командой. Контракт с португальским специалистом был расторгнут по взаимному согласию с руководством АФФА, – говорится в сообщении.
В федерации добавили, что на матче отбора на ЧМ-2026 против сборной Украины команду возглавит главный тренер молодежной сборной Азербайджана U-21 Айхан Аббасов.
В стартовом матче отбора Азербайджан разгромно уступил Исландии со счетом 0:5. После этого Сантуша обвинили в плохой подготовке команды, а один из журналистов призвал его подать в отставку.
Сантуш работал со сборной Азербайджана с июня 2024 года. По итогам розыгрыша Лиги наций-2024/25 команда вылетела в низший дивизион.