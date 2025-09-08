Головного тренера збірної Азербайджану з футболу Фернанду Сантуша звільнили з посади напередодні матчу з Україною у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Збірна Азербайджану звільнила Сантуша

– Головний тренер національної збірної Азербайджану Фернанду Сантуш більше не працюватиме з командою. Контракт із португальським фахівцем було припинено за взаємною згодою з керівництвом АФФА, – йдеться у повідомленні.

У федерації додали, що на матчі відбору на ЧС-2026 проти збірної України команду очолюватиме головний тренер молодіжної збірної Азербайджану U-21 Айхан Аббасов.

У стартовому матчі відбору Азербайджан розгромно поступився Ісландії з рахунком 0:5. Після цього Сантуша звинуватили у поганій підготовці команди, а один із журналістів закликав його подати у відставку.

Сантуш працював зі збірною Азербайджану з червня 2024 року. За підсумками розіграшу Ліги націй-2024/25 команда вилетіла у найнижчий дивізіон.

