Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после ничьей с Азербайджаном в квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу заявил, что создавать моменты не удалось, потому что “поле было очень тяжелым” для этого.

Об этом он сказал в флэш-интервью в эфире Megogo.

Азербайджан – Украина: Ребров о ничьей

– Во-первых, поле было очень тяжелым для того, чтобы создавать моменты. Во-вторых, соперник играл совсем по-другому – не так, как против Исландии. Они были очень компактны, они вообще не дали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, должны были больше создавать моментов, но, к сожалению, не получилось, – сказал он.

Ребров отметил, что команде не удалось выиграть и создать достаточно моментов.

Он подчеркнул, что сине-желтые начали нагружать штрафную площадку только в последние 15 минут, хотя это нужно было делать раньше. Также тренер признал, что играть против пяти защитников было трудно.

Когда у Реброва спросили о пенальти, который в первом тайме поставили в пользу украинцев, но после просмотра VAR отменили.

А во втором тайме на ворота сине-желтых назначили одиннадцатиметровый за игру рукой Александра Зинченко, то Ребров сказал, что это “сбило игру”.

– Да, нам сбило игру, когда нам поставили пенальти. Но если в другие ворота не ставят пенальти на третьей минуте, я не думаю, что это что-то изменило бы в игре. Это решение арбитра, они проверяли VAR, я не могу это комментировать, – сказал Ребров.

Напомним, во втором матче отбора сборная Украины сыграла вничью с Азербайджаном. Игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, после двух матчей сине-желтые набрали только один балл.

Следующая игра в отборе на ЧМ-2026 состоится против сборной Исландии 10 октября в Рейкьявике.

