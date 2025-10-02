Шахтер с победы над Абердином стартовал в Лиге конференций
Донецкий Шахтер одержал победу над шотландским Абердином в первом туре основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26.
Матч Абердин – Шахтер состоялся на стадионе Питтодри в шотландском Абердине и завершился со счетом 3:2 в пользу подопечных Арды Турана.
Абердин – Шахтер: как прошел матч
Хозяевам первыми удалось открыть счет уже на восьмой минуте. Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за игру рукой в собственной штрафной Кауана Элиаса. Пенальти реализовал Йеспер Карлссон.
В конце первого тайма Егор Назарина дальним ударом восстановил равновесие в встрече. Этот гол для горняков стал первым в этом турнире.
Второй тайм подопечные Арды Турана начали с двух голов. На 54-й минуте отличился Лукас Феррейра, а через шесть минут Педриньо сделал счет 3:1 в пользу Шахтера.
Однако на 69-й минуте горняки пропустили во второй раз, когда отличился Ники Девлин, сыграв на добивании.
Абердин – Шахтер – 2:3
- Голы: Карлссон, 8 (пен.) Девлин, 69 – Назарина, 39 Лукас Феррейра, 54 Педриньо, 60
Следующий матч в Лиге конференций Шахтер проведет против польской Легии. Игра запланирована на 23 октября в Кракове на городском стадионе им. Хенрика Реймана.