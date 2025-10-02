Шахтар з перемоги над Абердіном стартував у Лізі конференцій
Донецький Шахтар здобув перемогу над шотландським Абердіном у першому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.
Матч Абердін – Шахтар відбувся на стадіоні Піттодрі в шотландському Абердіні та завершився з рахунком 3:2 на користь підопічних Арди Турана.
Абердін – Шахтар: як минув матч
Господарям першим вдалося відкрити рахунок вже на восьмій хвилині. Арбітр призначив одинадцятиметровий удар за гру рукою у власному штрафному Кауана Еліаса. Пенальті реалізував Єспер Карлссон.
Наприкінці першого тайму Єгор Назарина дальній ударов відновив рівновагу у зустрічі. Цей гол для гірників став першим у цьому турнірі.
Другий тайм підопічні Арди Турана розпочали з двох голів. На 54-й хвилині відзначився Лукас Феррейра, а через шість хвилин Педріньйо зробив рахунок 3:1 на користь Шахтаря.
Проте на 69-й хвилині гірники пропустили вдруге, коли відзначився Нікі Девлін, зігравши на добиванні.
Абердін – Шахтар – 2:3
- Голи: Карлссон, 8 (пен.) Девлін, 69 – Назарина, 39 Лукас Феррейра, 54 Педріньйо, 60
Наступний матч у Лізі конфренцій Шахтар проведе проти польської Легії. Гра запланована на 23 жовтня у Кракові на міському стадіоні ім. Генрика Реймана.