Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил таблицу коэффициентов по итогам первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В еврокубках продолжает выступления один представитель Украины – донецкий Шахтер.

После первых матчей 1/2 финала Украина в таблице коэффициентов УЕФА остается на 23-м месте.

Сколько баллов заработали украинские клубы

В первом матче 1/2 финала Лиги конференций Шахтер уступил Кристал Пэлас со счетом 1:3 и не набрал очков.

В целом в сезоне 2025/26 украинские клубы набрали 8.312 очков. Это уже лучший результат за последние десять сезонов.

Сейчас Украина имеет в своем активе 25.912 очков в таблице.

Отставание от Венгрии, которая идет 22-й и больше не имеет представителей в еврокубках, составляет 1.275 балла.

Отставание ближайшей преследовательницы Сербии, у которой тоже уже нет представителей в еврокубках, составляет 0.162 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Англия – 117,964 балла (4 из 9 клубов продолжают выступления);

2. Италия – 99,946 балла (0 из 7);

3. Испания – 96,734 балла (2/8);

4. Германия – 92,331 балла (2/7);

5. Франция – 82,998 балла (2/7);

6. Португалия – 73,166 балла (1/5);

7. Нидерланды – 67,929 (0/6);

8. Бельгия – 62,250 баллов (0/5);

9. Турция – 51,875 баллов (0/5);

10. Чехия – 48,525 баллов (0/5);

… 22. Венгрия – 27,187 балла (0/4);

23. Украина – 25,912 балла (1/4);

24. Сербия – 25,750 балла (0/4).

В целом в топ-30 рейтинга после первых матчей 1/2 финала изменений не произошло.

Ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся 5–6 мая.

В Лиге Европы и Лиге конференций команды сыграют вторые матчи полуфинала 7 мая 2026 года.

Связанные темы:

