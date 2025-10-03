Збірна України U-20 обіграла однолітків із Парагваю у матчі третього кола групового етапу на чемпіонаті світу з футболу серед команд до 20 років.

Матч Україна U-20 – Парагвай U-20 відбувся у чилійському Сантьяго на Національному стадіоні імені Хуліо Мартінеса Праданоса та завершився з рахунком 2:1 на користь синьо-жовтих.

Україна U-20 – Парагвай U-20: як минув матч

Перший тайм матчу минув без голів. Парагвайці трохи більше володіли м’ячем, але українці частіше били по воротах суперника. Синьо-жовті завдали п’ять ударів, зокрема один у ствір воріт, футболісти Парагваю створили три удари.

Зараз дивляться

Рахунок у матчі відкрив Максим Деркач на початку другого тайму, щойно вийшовши на заміну замість Данила Кревсуна.

Згодом синьо-жовті претендували на пенальті, після того, як Деркач упав у штрафному після поштовху захисника суперника Лідера Касереса. Українці взяли челендж для повтору, але арбітр зустрічі передумов для пенальті не побачив.

Натомість Парагваю вдалося зрівняти рахунок, після того, як українці пропустили контратаку. М’яч рикошетом після удару Сезара Міно влетів у ворота Владислава Крапивцова.

Втім Україна все ж вирвала перемогу у матчі. На 80-й хвилині Матвій Пономаренко, який також з’явився на полі у другому таймі, пробив у нижній кут воріт з дальньої відстані.

Україна U-20 – Парагвай U-20 – 2:1

Голи: Деркач, 46 Пономаренко, 80 – Міно, 69

Завдяки перемозі Україна посіла перше місце у своїй групі, набравши сім очок.

Парагвай втримав другу позицію із чотирма балами, а трійку замкнула Південна Корея (4 бали), яка претендує на вихід у плейоф з третього місця. Для Панами (1) виступ на молодіжному ЧС-2025 завершився.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.