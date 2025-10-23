Донецкий Шахтер уступил польской Легии в матче второго тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.

Матч Шахтер – Легия состоялся в польском Кракове на городском стадионе имени Генрика Реймана и завершился поражением подопечных Арды Турана со счетом 1:2.

Шахтер – Легия: как прошел матч

Горняки могли открыть счет в игре уже в начале матча, но голкипер Легии спас свои ворота после удара Эгиналду.

Сейчас смотрят

На 16-й минуте полякам удалось открыть счет. Автором гола стал хавбек варшавской команды Рафал Аугустиняк, который красивым дальним ударом пробил сетку ворот Кирилла Фесюна.

Шахтеру удалось восстановить паритет в матче во втором тайме усилиями 18-летнего бразильца Луки Мейреллиша, который пробил головой после подачи Ефима Конопли.

В конце матча Фесюн спас ворота горняков, совершив сейв после удара Антонио Чолака. Однако на последних секундах компенсированного времени арбитр назначил штрафной, который выполнил Аугустиняк, оформив дубль в ворота Шахтера.

Шахтер – Легия – 1:2

Голы: Мейреллиш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Следующий матч в Лиге конференций Шахтер проведет против исландского Брейдаблика в четверг, 6 ноября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.