Донецький Шахтар поступився польській Легії у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч Шахтар – Легія відбувся у польському Кракові на міському стадіоні імені Генрика Реймана та завершився поразкою підопічних Арди Турана з рахунком 1:2.

Шахтар – Легія: як минув матч

Гірники могли відкривати рахунок у грі вже на початку матчу, але голкіпер Легії врятував свої ворота після удару Егіналду.

Зараз дивляться

На 16-й хвилині полякам вдалося відкрити рахунок. Автором голу став хавбек варшавської команди Рафал Аугустиняк, який красивим дальнім ударом пробив сітку воріт Кирила Фесюна.

Шахтарю вдалося відновити паритет у матчі у другому таймі зусиллями 18-річного бразильця Луки Мейрелліша, який пробив головою після подачі Юхима Коноплі.

Наприкінці матчу Фесюн врятував ворота гірників, здійснивши сейв після удару Антоніо Чолака. Проте на останніх секундах компенсованого часу арбітр призначив штрафний, який виконав Аугустиняк, оформивши дубль у ворота Шахтаря.

Шахтар – Легія – 1:2

Голи: Мейрелліш, 61 – Аугустиняк, 16, 90+4

Наступний матч у Лізі конференцій Шахтар проведе проти ісландського Брейдабліка у четвер, 6 листопада.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.