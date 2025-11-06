Динамо Киев разгромило Зриньски со счетом 6:0 в Лиге конференций
Киевское Динамо одержало разгромную победу над боснийским клубом Зриньски в третьем туре основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26. Это первая победа бело-синих в этом сезоне в турнире.
Матч Динамо Киев – Зриньски состоялся на Арене Люблин в одноименном польском городе и завершился со счетом 6:0 в пользу номинальных хозяев.
Динамо Киев – Зриньски: как прошел матч
Счет в матче в первом тайме открыл защитник киевлян Денис Попов, поразив головой сетку ворот соперника после розыгрыша углового.
Больше голов до перерыва зрители в матче в Люблине не увидели, а настоящую голевую феерию киевский клуб устроил во втором тайме, разложив по полочкам оборону боснийцев.
В начале второго тайма счет в матче удвоил Эдуардо Герреро. Через четыре минуты до разгрома довел точный удар Владислава Кабаева.
На 67-й минуте удалось отличиться Виталию Буяльскому, а еще чуть больше чем через десять минут гол на свой счет записал Андрей Ярмоленко. Финальную точку в матче поставил Владислав Бленуце, для которого этот гол стал дебютным в футболке бело-синих.
Динамо Киев – Зриньски – 6:0
- Голы: Попов, 21 Герреро, 56 Кабаев, 59 Буяльский, 67 Ярмоленко, 78 Бленуце, 84
После двух поражений на старте и с нулем в показателе забитых мячей Динамо находилось почти на дне турнирной таблицы. Но эта разгромная победа помогла подопечным Александра Шовковского сильно взлететь.
Киевское Динам поднялось на 24-ю позицию, которая де-факто является последней проходной для выхода в плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций. В следующем туре киевляне сыграют на выезде против кипрской Омонии 27 ноября.