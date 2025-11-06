Шахтер одолел Брейдаблик и одержал вторую победу в Лиге конференций
Донецкий Шахтер победил исландский Брейдаблик в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2025/26.
Матч Шахтер – Брейдаблик состоялся на городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове и завершился победой горняков со счетом 2:0.
Шахтер – Брейдаблик: как прошел матч
Подопечные Арды Турана открыли счет в матче на 28-й минуте после того, как хавбек Артем Бондаренко замкнул пас Егора Назарины, отправив мяч в сетку ворот исландской команды.
В целом в первом тайме контроль мяча со стороны украинской команды был тотальным и достиг 83%. Также Шахтер превосходил по количеству ударов по воротам – шесть против одного.
Во втором тайме исландцы пытались исправить ситуацию, но забить снова удалось номинальным хозяевам. Преимущество горняков удалось удвоить Кауану Элиасу после передачи от Исака Силвы.
Шахтер – Брейдаблик – 2:0
- Голы: Бондаренко, 28 Кауан Элиас, 65
Благодаря победе над Брейдабликом горняки теперь имеют в своем активе шесть очков. Первые очки команда взяла, обыграв шотландский Абердин.
Следующую игру в Лиге конференций Шахтер проведет против ирландского Шемрок Роверс на выезде. Игра запланирована на 27 ноября.
Напомним, в предыдущем туре Шахтер сенсационно уступил польской Легии со счетом 1:2.