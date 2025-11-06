Донецький Шахтар переміг ісландський Брейдаблік у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч Шахтар – Брейдаблік відбувся на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові та завершився перемогою гірників із рахунком 2:0.

Шахтар – Брейдаблік: як минув матч

Підопічні Арди Турана відкрили рахунок у матчі на 28-й хвилині після того, як хавбек Артем Бондаренко замкнув пас Єгора Назарини, відправивши м’яча у сітку воріт ісландської команди.

Загалом у першому таймі контроль м’яча з боку української команди був тотальним та сягнув 83%. Також Шахтар перевершував за кількістю ударів по воротах – шість проти одного.

У другому таймі ісландці намагалися виправити ситуацію, але забити знову вдалося номінальним господарям. Перевагу гірників вдалося подвоїти Кауану Еліасу після передачі від Ісака Сілви.

Шахтар – Брейдаблік – 2:0

Голи: Бондаренко, 28 Кауан Еліас, 65

Завдяки перемозі над Брейдабліком гірники тепер мають у своєму активі шість очок. Перші очки команда взяла, обігравши шотландський Абердін.

Наступну гру у Лізі конференцій Шахтар проведе проти ірландського Шемрок Роверс на виїзді. Гра запланована на 27 листопада.

Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар сенсаційно поступився польській Легії з рахунком 1:2.

