Шахтар обіграв Брейдаблік та здобув другу перемогу в Лізі конференцій
Донецький Шахтар переміг ісландський Брейдаблік у матчі третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Матч Шахтар – Брейдаблік відбувся на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові та завершився перемогою гірників із рахунком 2:0.
Шахтар – Брейдаблік: як минув матч
Підопічні Арди Турана відкрили рахунок у матчі на 28-й хвилині після того, як хавбек Артем Бондаренко замкнув пас Єгора Назарини, відправивши м’яча у сітку воріт ісландської команди.
Загалом у першому таймі контроль м’яча з боку української команди був тотальним та сягнув 83%. Також Шахтар перевершував за кількістю ударів по воротах – шість проти одного.
У другому таймі ісландці намагалися виправити ситуацію, але забити знову вдалося номінальним господарям. Перевагу гірників вдалося подвоїти Кауану Еліасу після передачі від Ісака Сілви.
Шахтар – Брейдаблік – 2:0
- Голи: Бондаренко, 28 Кауан Еліас, 65
Завдяки перемозі над Брейдабліком гірники тепер мають у своєму активі шість очок. Перші очки команда взяла, обігравши шотландський Абердін.
Наступну гру у Лізі конференцій Шахтар проведе проти ірландського Шемрок Роверс на виїзді. Гра запланована на 27 листопада.
Нагадаємо, у попередньому турі Шахтар сенсаційно поступився польській Легії з рахунком 1:2.