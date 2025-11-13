Збірна України з футболу поступилася команді Франції у матчі п’ятого туру у квартеті D відбору на чемпіонат світу-2026.

Матч Франція – Україна відбувся у Парижі на стадіоні Парк-де-Пренс та завершився перемогою господарів із рахунком 4:0.

Франція – Україна: як минув матч

Перший тайм матчу минув без голів із десятьма ударами по воротах Анатолія Трубіна у виконанні французів. Наша збірна нічим не відповіла. Але завдяки майстерності голкіпера зуміла втримати ворота сухими.

Зараз дивляться

Після перерви арбітр на VAR переглядав епізод біля воріт Майка Меньяна з потенційним пенальті, але натомість через п’ять хвилин синьо-жовті отримали пенальті у свої. Дебютант команди Тарас Михавко сфолив проти Майкла Олісе, а Кіліан Мбаппе паненкою реалізував удар.

Після цього підопічні Сергія Реброва посипалися. На 76-й хвилині українці пропустили вдруге після втрати м’яча від Єгора Ярмолюка відзначився Олісе.

Ще через шість хвилин Мбаппе довів рахунок до розгромного, оформивши дубль у ворота Трубіна. А ще через чотири хвилини відзначився Уго Екітіке, встановивши остаточний рахунок.

Згідно зі статистикою на сайті УЄФА французи завдали 25 ударів по воротах українців, а у відповідь отримали лише одну спробу і то не в площину.

Франція – Україна – 4:0

Голи: Мбаппе, 55 (пен.), 83 Олісе, 76 Екітіке, 88

Таким чином Франція завдяки перемозі достроково забезпечила собі путівку на ЧС-2026. Ле Бле набрали 13 очок та виграли групу.

У підопічних Сергія Реброва 7 набраних очок, стільки ж і в Ісландії. Однак ісландці мають +4 різницю забитих голів, тоді як в синьо-жовтих -3.

Вирішальний матч проти Ісландії Україна проведе у неділю, 16 листопада. У цьому матчі українців влаштує лише перемога, що дозволить потрапити у матчі плейоф та продовжити боротьбу за путівку на турнір.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.