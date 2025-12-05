Президент США Дональд Трамп получил первую в истории премию мира от Международной федерации футбола. Награду ему вручил президент ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки на ЧМ-2026.

Церемония проходит в Вашингтоне в Центре искусств имени Джона Кеннеди.

Трамп получил награду примерно через 30 минут после начала шоу перед жеребьевкой ЧМ-2026.

– Это действительно одна из самых больших честей в моей жизни. И кроме наград… мы спасли миллионы и миллионы жизней, – сказал Трамп на сцене рядом с Инфантино.

Трамп поблагодарил свою семью и первую леди Меланию Трамп, принимая премию ФИФА за мир.

Он также поблагодарил президента Мексики Клаудию Шейнбаум и премьер-министра Канады Марка Карни за их “координацию, дружбу и отношения”.

Премия, о которой ФИФА объявила в прошлом месяце без предварительного одобрения Совета ФИФА, была учреждена, как указано на сайте футбольного органа, “для награждения лиц, которые предприняли исключительные и чрезвычайные меры для достижения мира и тем самым объединили людей во всем мире”.

Как пишет The Athletic, время объявления, непрозрачность процесса и критериев, а также прочные отношения Инфантино с Трампом заставили многих предположить, что премия была создана в основном как утешительный приз для Трампа после того, как он не получил Нобелевскую премию мира.

