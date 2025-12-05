Президент США Дональд Трамп отримав першу в історії премію миру від Міжнародної федерації футболу. Нагороду йому вручив президент ФІФА Джанні Інфантіно під час церемонії жеребкування на ЧС-2026.

Церемонія відбувається у Вашингтоні у Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді.

Трампу вручили премію миру від ФІФА

Трамп отримав нагороду приблизно через 30 хвилин після початку шоу перед жеребкуванням ЧС-2026.

– Це справді одна з найбільших честей у моєму житті. І крім нагород… ми врятували мільйони і мільйони життів, — сказав Трамп на сцені поруч з Інфантіно.

Трамп подякував своїй родині та першій леді Меланії Трамп, приймаючи премію ФІФА за мир.

Він також подякував президентці Мексики Клаудії Шейнбаум та прем’єр-міністру Канади Марку Карні за їхню “координацію, дружбу та відносини”.

Премія, про яку ФІФА оголосила минулого місяця без попереднього схвалення Ради ФІФА, була заснована, як зазначено на сайті футбольного органу, “для нагородження осіб, які вжили виняткових і надзвичайних заходів для досягнення миру і тим самим об’єднали людей у всьому світі”.

Як пише The Athletic, час оголошення, непрозорість процесу та критеріїв, а також міцні стосунки Інфантіно з Трампом змусили багатьох припустити, що премія була створена здебільшого як втішний приз для Трампа після того, як він не отримав Нобелівську премію миру.

