Кубок африканських націй-2025: де дивитися, фаворити та розклад матчів
Кубок африканських націй-2025 (Кубок Африки) стартує 21 грудня у Марокко та триватиме до 18 січня 2026 року. Матчі грають на дев’яти стадіонах у шести містах країни.
До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Кот-д’Івуару, яка у 2023 році у фіналі обіграла команду Нігерії. Для івуарійців це було третє чемпіонство в історії турніру.
Факти ICTV розповідають коротко про турнір, а також, де дивитися, шанси команд на перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.
- Склади груп на Кубку африканських націй
- Розклад КАН-2025 та ключові дати
- Фаворити Кубка африканських націй
- Де дивитися Кубок африканських націй-2025
- Головні зірки Кубка Африки
- Розмір призового фонду турніру
Склади груп на Кубку африканських націй
За результатами жеребкування на стадії групового етапу буде шість груп по чотири учасники у кожній.
Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, для якої це буде 27-ма участь у фінальній частині за трофей Кубка Африки.
- Група A: Марокко, Малі, Замбія, Коморські Острови;
- Група B: Єгипет, Південна Африка, Ангола, Зімбабве;
- Група C: Нігерія, Туніс, Уганда, Танзанія;
- Група D: Сенегал, ДР Конго, Бенін, Ботсвана;
- Група E: Алжир, Буркіна-Фасо, Екваторіальна Гвінея, Судан;
- Група F: Кот-д’Івуар, Камерун, Габон, Мозамбік.
Розклад КАН-2025 та ключові дати
У матчі-відкриття збірна Марокко зустрінеться з командою Коморських Островів на стадіоні імені принца Мулая Абдалли у Рабаті.
До стадії плейоф вийдуть переможці груп та команди, що займуть другі місця у квартетах. Також до них доєднаються чотири найкращі збірні, які фінішують на третій сходинці.
Груповий етап триватиме з 21 грудня до 31 грудня. Стадія плейоф розпочнеться 3 січня. Матчі 1/4 фіналу заплановані на 9-10 січня, а фіналісти визначаться 14 січня.
Фінал Кубка африканських націй відбудеться 18 січня, а днем раніше розіграють бронзові медалі.
- Груповий етап – 21-31 грудня;
- 1/8 фіналу – 3-6 січня;
- 1/4 фіналу – 9-10 січня;
- Півфінали – 14 січня;
- Матч за третє місце – 17 січня;
- Фінал – 18 січня.
View this post on Instagram
Фаворити Кубка африканських націй
Головним фаворитом турніру вважають збірну Марокко, зважаючи на останні впевнені виступи та індивідуальні якості футболістів.
Також серед головних претендентів на перемогу у Кубку Африки називають Єгипет, Сенегал та чинних чемпіонів збірну Кот-д’Івуару.
Головні фаворити за версією букмекерів:
- Марокко – 19,1%;
- Єгипет – 12,4%;
- Сенегал – 12,3%;
- Алжир – 12%;
- Нігерія – 7,3%.
Де дивитися Кубок африканських націй-2025
В Україні матчі Кубка африканських націй у Марокко покаже медіасервіс Megogo.
Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на OTT-платформі.
У Польщі матчі КАН-2025 також покаже Megogo. В Іспанії ігри транслюватиме телеканал Movistar, в Італії – Sport Italia, а у Франції – RMC.
Головні зірки Кубка Африки
У змаганнях візьмуть участь багато футболістів, які виступають у топчемпіонатах Європи та добре знайомі українським шанувальникам футболу.
Господарі змагань представлені відразу кількома відомими гравцями, які є ключовими фігурами Атлаських левів. Йдеться про вінгера Реала Брагіма Діаса, захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі, форварда Фенербахче Юсефа Ен-Несірі та голкіпера Аль-Гіляля Яссіна Буну.
Найбільш титулована збірна турніру, Єгипет, покладатиметься на свою головну зірку, півзахисника Ліверпуля Мохаммеда Салаха. За Сенегал на турнірі виступатиме ексгравець мерсисайдців Садіо Мане, а компанію йому у збірній складуть вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр та хавбек Евертона Іліман Ндіайе.
У збірну Алжира викликали гравця Мілана Ісмаеля Беннасера, який на правах оренди грає у Динамо Загреб, а також Ріяда Мареза, який виступав за Манчестер Сіті, а зараз грає у чемпіонаті Саудівській Аравії.
Розмір призового фонду турніру
Переможець КАН-2025 отримає $7 млн (за саму перемогу), але це не вся сума. Якщо команда здобуде в усіх матчах перемогу на шляху до трофею, то загальна сума призових складе $11,6 млн.
Команда, яка стане срібним призером, отримає за участь у фіналі $4 млн. Учасники півфіналів отримають за вихід до цієї стадії по $2,5 млн. Загалом CAF розподілить $32 млн під час Кубка Африки-2025.