Кубок африканських націй-2025 (Кубок Африки) стартує 21 грудня у Марокко та триватиме до 18 січня 2026 року. Матчі грають на дев’яти стадіонах у шести містах країни.

До фінальної частини вийшли 24 національні збірні. Чинним чемпіоном змагань є збірна Кот-д’Івуару, яка у 2023 році у фіналі обіграла команду Нігерії. Для івуарійців це було третє чемпіонство в історії турніру.

Факти ICTV розповідають коротко про турнір, а також, де дивитися, шанси команд на перемогу, розклад турніру та хто головні зірки.

Склади груп на Кубку африканських націй

За результатами жеребкування на стадії групового етапу буде шість груп по чотири учасники у кожній.

Абсолютним рекордсменом за кількістю участей у турнірі є збірна Єгипту, для якої це буде 27-ма участь у фінальній частині за трофей Кубка Африки.

Група A : Марокко, Малі, Замбія, Коморські Острови;

: Марокко, Малі, Замбія, Коморські Острови; Група B : Єгипет, Південна Африка, Ангола, Зімбабве;

: Єгипет, Південна Африка, Ангола, Зімбабве; Група C : Нігерія, Туніс, Уганда, Танзанія;

: Нігерія, Туніс, Уганда, Танзанія; Група D : Сенегал, ДР Конго, Бенін, Ботсвана;

: Сенегал, ДР Конго, Бенін, Ботсвана; Група E : Алжир, Буркіна-Фасо, Екваторіальна Гвінея, Судан;

: Алжир, Буркіна-Фасо, Екваторіальна Гвінея, Судан; Група F: Кот-д’Івуар, Камерун, Габон, Мозамбік.

Розклад КАН-2025 та ключові дати

У матчі-відкриття збірна Марокко зустрінеться з командою Коморських Островів на стадіоні імені принца Мулая Абдалли у Рабаті.

До стадії плейоф вийдуть переможці груп та команди, що займуть другі місця у квартетах. Також до них доєднаються чотири найкращі збірні, які фінішують на третій сходинці.

Груповий етап триватиме з 21 грудня до 31 грудня. Стадія плейоф розпочнеться 3 січня. Матчі 1/4 фіналу заплановані на 9-10 січня, а фіналісти визначаться 14 січня.

Фінал Кубка африканських націй відбудеться 18 січня, а днем раніше розіграють бронзові медалі.

Груповий етап – 21-31 грудня;

1/8 фіналу – 3-6 січня;

1/4 фіналу – 9-10 січня;

Півфінали – 14 січня;

Матч за третє місце – 17 січня;

Фінал – 18 січня.

Фаворити Кубка африканських націй

Головним фаворитом турніру вважають збірну Марокко, зважаючи на останні впевнені виступи та індивідуальні якості футболістів.

Також серед головних претендентів на перемогу у Кубку Африки називають Єгипет, Сенегал та чинних чемпіонів збірну Кот-д’Івуару.

Головні фаворити за версією букмекерів:

Марокко – 19,1%;

Єгипет – 12,4%;

Сенегал – 12,3%;

Алжир – 12%;

Нігерія – 7,3%.

Де дивитися Кубок африканських націй-2025

В Україні матчі Кубка африканських націй у Марокко покаже медіасервіс Megogo.

Ігри транслюватимуть у прямому ефірі на OTT-платформі.

У Польщі матчі КАН-2025 також покаже Megogo. В Іспанії ігри транслюватиме телеканал Movistar, в Італії – Sport Italia, а у Франції – RMC.

Головні зірки Кубка Африки

У змаганнях візьмуть участь багато футболістів, які виступають у топчемпіонатах Європи та добре знайомі українським шанувальникам футболу.

Господарі змагань представлені відразу кількома відомими гравцями, які є ключовими фігурами Атлаських левів. Йдеться про вінгера Реала Брагіма Діаса, захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі, форварда Фенербахче Юсефа Ен-Несірі та голкіпера Аль-Гіляля Яссіна Буну.

Найбільш титулована збірна турніру, Єгипет, покладатиметься на свою головну зірку, півзахисника Ліверпуля Мохаммеда Салаха. За Сенегал на турнірі виступатиме ексгравець мерсисайдців Садіо Мане, а компанію йому у збірній складуть вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр та хавбек Евертона Іліман Ндіайе.

У збірну Алжира викликали гравця Мілана Ісмаеля Беннасера, який на правах оренди грає у Динамо Загреб, а також Ріяда Мареза, який виступав за Манчестер Сіті, а зараз грає у чемпіонаті Саудівській Аравії.

Розмір призового фонду турніру

Переможець КАН-2025 отримає $7 млн (за саму перемогу), але це не вся сума. Якщо команда здобуде в усіх матчах перемогу на шляху до трофею, то загальна сума призових складе $11,6 млн.

Команда, яка стане срібним призером, отримає за участь у фіналі $4 млн. Учасники півфіналів отримають за вихід до цієї стадії по $2,5 млн. Загалом CAF розподілить $32 млн під час Кубка Африки-2025.

