Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных мужских команд по итогам 2025 года. Позиция Украины не изменилась — 28-е место.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Рейтинг ФИФА по состоянию на декабрь 2025 года

Сборная Украины имеет в своем активе 1557,47 балла и среди европейских сборных сине-желтые занимают 14 место.

Соперник сборной Украины по плей-офф квалификации на ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции идет на 44 месте, а потенциальные оппоненты в финале стыковых матчей Польша и Албания расположились на 31 и 63 позициях соответственно.

Рейтинг ФИФА возглавляет сборная Испании, которая опережает действующих чемпионов мира Аргентину и вице-чемпионов мира Францию.

Рейтинг мужских сборных ФИФА: топ-10

Испания — 1877,18 баллов Аргентина — 1873,33 Франция — 1870 Англия — 1834,12 Бразилия — 1760,46 Португалия — 1760,38 Нидерланды — 1756,27 Бельгия — 1730,71 Германия — 1724,15 Хорватия — 1716,88

Следующий матч сборная Украины по футболу проведет в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции 26 марта 2026 года.

