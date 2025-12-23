ФИФА обновила рейтинг: на каком месте Украина заканчивает 2025 год
- Украина набрала 1557,47 балла и занимает 28 место в мировом рейтинге ФИФА.
- Лидером рейтинга ФИФА является Испания, которая опережает Аргентину и Францию.
Международная федерация футбола обновила рейтинг национальных сборных мужских команд по итогам 2025 года. Позиция Украины не изменилась — 28-е место.
Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.
Рейтинг ФИФА по состоянию на декабрь 2025 года
Сборная Украины имеет в своем активе 1557,47 балла и среди европейских сборных сине-желтые занимают 14 место.
Соперник сборной Украины по плей-офф квалификации на ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции идет на 44 месте, а потенциальные оппоненты в финале стыковых матчей Польша и Албания расположились на 31 и 63 позициях соответственно.
Рейтинг ФИФА возглавляет сборная Испании, которая опережает действующих чемпионов мира Аргентину и вице-чемпионов мира Францию.
Рейтинг мужских сборных ФИФА: топ-10
- Испания — 1877,18 баллов
- Аргентина — 1873,33
- Франция — 1870
- Англия — 1834,12
- Бразилия — 1760,46
- Португалия — 1760,38
- Нидерланды — 1756,27
- Бельгия — 1730,71
- Германия — 1724,15
- Хорватия — 1716,88
Следующий матч сборная Украины по футболу проведет в рамках плей-офф отбора к чемпионату мира против Швеции 26 марта 2026 года.