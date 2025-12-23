ФІФА оновила рейтинг: на якому місці Україна закінчує 2025 рік
- Україна набрала 1557,47 бала та посідає 28 місце у світовому рейтингу ФІФА.
- Лідером рейтингу ФІФА є Іспанія, яка випереджає Аргентину та Францію.
Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних чоловічих команд за підсумками 2025 року. Позиція України не змінилася — 28-ме місце.
Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.
Рейтинг ФІФА станом на грудень 2025
Збірна України має у своєму активі 1557,47 бала та серед європейських збірних синьо-жовті посідають 14 місце.
Суперник збірної України по плейоф кваліфікації на ЧС-2026 з футболу збірна Швеції йде на 44 місці, а потенційні опоненти у фіналі стикових матчів Польща та Албанія розташувалися на 31 та 63 позиціях відповідно.
Рейтинг ФІФА очолює збірна Іспанії, яка випереджає чинних чемпіонів світу Аргентину та віцечемпіонів світу Францію.
Рейтинг чоловічих збірних ФІФА: перша десятка
- Іспанія — 1877.18 балів
- Аргентина — 1873.33
- Франція – 1870
- Англія — 1834.12
- Бразилія — 1760.46
- Португалія — 1760.38
- Нідерланди — 1756.27
- Бельгія — 1730.71
- Німеччина — 1724.15
- Хорватія — 1716.88
Наступний матч збірна України з футболу проведе в межах плейоф відбору до чемпіонату світу проти Швеції 26 березня 2026 року.