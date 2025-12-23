Міжнародна федерація футболу оновила рейтинг національних збірних чоловічих команд за підсумками 2025 року. Позиція України не змінилася — 28-ме місце.

Про це йдеться на офіційному сайті ФІФА.

Рейтинг ФІФА станом на грудень 2025

Збірна України має у своєму активі 1557,47 бала та серед європейських збірних синьо-жовті посідають 14 місце.

Зараз дивляться

Суперник збірної України по плейоф кваліфікації на ЧС-2026 з футболу збірна Швеції йде на 44 місці, а потенційні опоненти у фіналі стикових матчів Польща та Албанія розташувалися на 31 та 63 позиціях відповідно.

Рейтинг ФІФА очолює збірна Іспанії, яка випереджає чинних чемпіонів світу Аргентину та віцечемпіонів світу Францію.

Рейтинг чоловічих збірних ФІФА: перша десятка

Іспанія — 1877.18 балів Аргентина — 1873.33 Франція – 1870 Англія — 1834.12 Бразилія — 1760.46 Португалія — 1760.38 Нідерланди — 1756.27 Бельгія — 1730.71 Німеччина — 1724.15 Хорватія — 1716.88

Наступний матч збірна України з футболу проведе в межах плейоф відбору до чемпіонату світу проти Швеції 26 березня 2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.