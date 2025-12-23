Форвард збірної Замбії з футболу Патсон Дака приземлився на шию під час святкування голу у ворота Малі на Кубку африканських націй у першому турі групового етапу.

Попри таке екстримальне приземлення, він, схоже, уникнув серйозної травми, адже продовжив святкування з партнерами по команді.

Кубок Африки-2025: Патсон Дака впав на шию після забитого гола

На 92-й хвилині матчу Малі – Замбія 27-річний форвард Лестер Сіті Патсон Дака зрівняв рахунок, забивши головою. Коли футболіст бік у бік кутового прапорця, то незграбно впав на шию, святкуючи вирішальний гол.

Збірна Малі могла відкривати рахунок ще у першому таймі, але Ель-Білаль Туре не реалізував пенальті. Малійській збірній вдалося забити вже у другому таймі завдяки голу Лассіна Сінайоко.

Замбія продовжувала тиснути на суперника та врешті змогла зрівняти. Гол Дака викликав бурхливу реакцію 67-тисячного Стад Мохамед V у Касабланці. Замбієць спробував виконати акробатичне сальто назад, але приземлився незграбно, впавши на шию.

Попри невдале падіння, схоже, що Дака відбувся легким ушкодженням. Він продовжив гру до кінця матчу, в якому Замбія зберегла цінне очко.

Наступний матч групового етапу Замбія проведе проти Коморських островів. Гра відбудеться у п’ятницю, 26 грудня, о 19:30 за київським часом.

