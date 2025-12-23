Форвард збірної Замбії з футболу Патсон Дака приземлився на шию під час святкування голу у ворота Малі на Кубку африканських націй у першому турі групового етапу.

Попри таке екстримальне приземлення, він, схоже, уникнув серйозної травми, адже продовжив святкування з партнерами по команді.

Кубок Африки-2025: Патсон Дака впав на шию після забитого гола

На 92-й хвилині матчу Малі – Замбія 27-річний форвард Лестер Сіті Патсон Дака зрівняв рахунок, забивши головою. Коли футболіст бік у бік кутового прапорця, то незграбно впав на шию, святкуючи вирішальний гол.

Збірна Малі могла відкривати рахунок ще у першому таймі, але Ель-Білаль Туре не реалізував пенальті. Малійській збірній вдалося забити вже у другому таймі завдяки голу Лассіна Сінайоко.

Замбія продовжувала тиснути на суперника та врешті змогла зрівняти. Гол Дака викликав бурхливу реакцію 67-тисячного Стад Мохамед V у Касабланці. Замбієць спробував виконати акробатичне сальто назад, але приземлився незграбно, впавши на шию.

¡From hero to heartbreak!

Patson Daka struck late to level the match for Zambia in the 92nd minute, sending the stadium into chaos — but the celebration took a worrying turn. While attempting a flip, the striker injured his neck, immediately raising concerns on the… pic.twitter.com/MLVefn0YjI — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 22, 2025

Попри невдале падіння, схоже, що Дака відбувся легким ушкодженням. Він продовжив гру до кінця матчу, в якому Замбія зберегла цінне очко.

Наступний матч групового етапу Замбія проведе проти Коморських островів. Гра відбудеться у п’ятницю, 26 грудня, о 19:30 за київським часом.

Джерело : Daily Mail

