Рыбалка рассказал о службе Гармаша: что футболист планирует после прохождения БОВП
- Денис Гармаш в конце ноября был мобилизован в ВСУ.
- Сергей Рыбалка рассказал, что Гармаш планирует делать после прохождения базовой общей военной подготовки.
Бывший футболист киевского Динамо Денис Гармаш в конце ноября был мобилизован в Вооруженные силы Украины.
В интервью Украинскому футболу его экс-партнер по Динамо и друг Сергей Рыбалка рассказал, действительно ли он проходит военную подготовку.
Действительно ли Гармаш служит в ВСУ
Рыбалка рассказал, что 35-летний Денис Гармаш сейчас проходит базовую общую военную подготовку. По его словам, они продолжают поддерживать связь.
– Да, мы с ним общаемся. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку, а дальше… Будет служить, – рассказал Рыбалка.
Гармаша тогда остановили ночью во время комендантского часа. Футболиста доставили в ТЦК, после чего направили на прохождение военно-больничной комиссии.
В конце ноября стало известно, что Дениса Гармаша доставили в территориальный центр комплектования для уточнения данных.
Это произошло после того, как сотрудники Нацполиции остановили футболиста, а при себе он не имел документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.
В ТЦК и СП заявили, что Гармаш добровольно прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами и выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу.