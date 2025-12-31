Бывший футболист киевского Динамо Денис Гармаш в конце ноября был мобилизован в Вооруженные силы Украины.

В интервью Украинскому футболу его экс-партнер по Динамо и друг Сергей Рыбалка рассказал, действительно ли он проходит военную подготовку.

Действительно ли Гармаш служит в ВСУ

Рыбалка рассказал, что 35-летний Денис Гармаш сейчас проходит базовую общую военную подготовку. По его словам, они продолжают поддерживать связь.

– Да, мы с ним общаемся. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку, а дальше… Будет служить, – рассказал Рыбалка.

Гармаша тогда остановили ночью во время комендантского часа. Футболиста доставили в ТЦК, после чего направили на прохождение военно-больничной комиссии.

Это произошло после того, как сотрудники Нацполиции остановили футболиста, а при себе он не имел документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.

В ТЦК и СП заявили, что Гармаш добровольно прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами и выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу.