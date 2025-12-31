Колишній футболіст київського Динамо Денис Гармаш наприкінці листопада був мобілізований до Збройних сил України.

В інтерв’ю Українському футболу його експартнер у Динамо та друг Сергій Рибалка розповів, чи дійсно він проходить військову підготовку.

Чи справді Гармаш служить у ЗСУ

Рибалка розповів, що 35-річний Денис Гармаш зараз проходить базову загальну військову підготовку. За його словами, вони продовжують підтримувати зв’язок.

– Так, ми з ним спілкуємося. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити, – розповів Рибалка.

Гармаша тоді зупинили вночі під час комендантської години. Футболіста доставили до ТЦК, після чого направили на проходження військово-лікарняної комісії.

Наприкінці листопада стало відомо, що Дениса Гармаша доставили до територіального центру комплектування для уточнення даних.

Це сталося після того, як співробітники Нацполіції зупинили футболіста, а при собі він не мав документів про бронювання або відстрочку від мобілізації.

У ТЦК та СП заявили, що Гармаш добровільно пройшов військово-лікарську комісію, після чого поспілкувався з рекрутерами та обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу.