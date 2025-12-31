Рибалка розповів про службу Гармаша: що футболіст планує після проходження БЗВП
- Денис Гармаш наприкінці листопада був мобілізований до ЗСУ.
- Сергій Рибалка розповів, що Гармаш планує робити після проходження базової загальної військової підготовки.
Колишній футболіст київського Динамо Денис Гармаш наприкінці листопада був мобілізований до Збройних сил України.
В інтерв’ю Українському футболу його експартнер у Динамо та друг Сергій Рибалка розповів, чи дійсно він проходить військову підготовку.
Чи справді Гармаш служить у ЗСУ
Рибалка розповів, що 35-річний Денис Гармаш зараз проходить базову загальну військову підготовку. За його словами, вони продовжують підтримувати зв’язок.
– Так, ми з ним спілкуємося. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку, а далі… Буде служити, – розповів Рибалка.
Гармаша тоді зупинили вночі під час комендантської години. Футболіста доставили до ТЦК, після чого направили на проходження військово-лікарняної комісії.
Наприкінці листопада стало відомо, що Дениса Гармаша доставили до територіального центру комплектування для уточнення даних.
Це сталося після того, як співробітники Нацполіції зупинили футболіста, а при собі він не мав документів про бронювання або відстрочку від мобілізації.
У ТЦК та СП заявили, що Гармаш добровільно пройшов військово-лікарську комісію, після чого поспілкувався з рекрутерами та обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу.