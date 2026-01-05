Футболіст збірної Португалії Криштіану Роналду після завершення ігрової кар’єри може провести прощальний матч на Сантьяго Бернабеу.

Про це пише іспанське видання Defensa Central.

Що відомо про прощальний матч Роналду

Серед варіантів прощального матчу Криштіану Роналду розглядається сценарій, за якого на Сантьяго Бернабеу зустрінуться колишній клуб португальця Реал Мадрид та нинішній Аль-Наср.

Зазначається, що Роналду зіграє по тайму за кожну з команд, як свого часу зробив Рауль Гонсалес.

Також розглядається варіант, що матч Реала відбудеться проти португальського Спортинга.

Таким чином буде відзначено клуб, в якому він починав свою кар’єру, та клуб, з яким він досягнув найбільшого успіху.

Водночас, видання зазначає, що станом на зараз Криштіану Роналду не думає про завершення кар’єри, адже прагне досягнути відмітку у 1 000 голів. Щоб досягнути цього показника португальцю потрібно відзначитися ще 43 голами. У 2025 році він забив 41 м’яч.