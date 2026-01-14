Англійський Манчестер Юнайтед призначив Майкла Карріка на посаду головного тренера до кінця сезону.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Майкл Каррік очолив МЮ

– Манчестер Юнайтед з радістю повідомляє про призначення Майкла Карріка головним тренером чоловічої першої команди до кінця сезону 2025/26, – йдеться у повідомленні.

На посаді наставника манкуніанців він замінив Рубена Аморіма, про звільнення якого оголосили на початку січня 2026 року.

Після призначення Каррік заявив пресслужбі МЮ, що вже працював із низкою гравців та продовжував уважно стежити за командою протягом останніх років.

– У цьому сезоні ще є за що боротися, ми готові об’єднати всіх і подарувати вболівальникам виступи, на які заслуговує їхня віддана підтримка, – наголосив Каррік.

Майкл Каррік як футболіст провів у футболці Манчестер Юнайтед 464 матчі, вигравши п’ять титулів АПЛ, Кубок Англії, два Кубки ліги, Лігу чемпіонів, Лігу Європи та Клубний чемпіонат світу ФІФА.

Каррік вже працював з головною командою, коли манкуніанців очолював Жозе Моурінью та Уле Гуннар Сульшер. Після відставки останнього Каррік виконував обов’язки головного тренера.

Із 2022 до 2025 року Каррік був головним тренером Мідлсбро.