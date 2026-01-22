Статки Криштіану Роналду: що приносить футболісту мільйонні доходи щороку
- У 2025 році чистий капітал Кріштіану Роналду, за даними Bloomberg, сягнув близько $1,4 млрд, що зробило його першим мільярдером серед футболістів.
- Основні доходи Роналду складають контракт із саудівським Аль-Насром, спонсорські угоди з Nike та прибутки від власного бренду CR7.
Кріштіану Роналду – перший у світі футболіст-мільярдер. Упродовж 2022-2025 років низка авторитетних видань, зокрема Forbes, оцінювали його чистий капітал у розмірі від $500 до $600 млн.
Факти ICTV розповідають, скільки грошей у Криштіану Роналду та що відомо про його статки.
Які статки у Кріштіану Роналду
Більшу частину своїх грошей Криштіану Роналду заробив завдяки зарплатам у мадридському Реалі та Ювентусі. Чималий дохід футболісту принесли спонсори, такі як Nike і Herbalife.
Перехід Роналду до клубу Аль-Наср у Саудівській Аравії наприкінці 2022 року забезпечив значне зростання його статків.
У 2023 році він став найвисокооплачуванішим спортсменом на планеті. Forbes оцінив річний заробіток португальця у понад $136 млн. Значну частину цього доходу склала зарплата в клубі Аль-Наср.
Він також заробляв на довічному контракті з Nike та інших партнерських угодах з брендами.
Протягом того року кілька видань оцінили його загальний чистий капітал у розмірі від $500 до $650 млн. Його бренд CR7 також продовжував зростати, включаючи готелі, одяг та тренажерні зали в різних країнах
До 2024 року Роналду продовжував очолювати рейтинг найвисокооплачуванішого спортсмена світу. Forbes і The Sporting News оцінили його річний заробіток у $260-$275 млн.
Окрім контракту з Аль-Насром його бізнес продовжував приносити стабільний дохід. На кінець 2024 року чистий капітал Криштіану оцінювався в $500-$800 млн.
Чистий капітал Кріштіану Роналду в 2025 році
У 2025 році Кріштіану Роналду досяг історичної віхи. За даними Bloomberg’s Billionaires Index, його чистий капітал становить близько $1,4 млрд. Це зробило його першим мільярдером серед футболістів.
За оновленим контрактом з Аль-Насром, його річний дохід становить близько $225 млн. Це включає зарплату, бонуси та права на використання зображення.
У рейтингу Forbes він продовжує очолювати список найбільш оплачуваних спортсменів світу. Видання оцінило його дозід у 2025 році у $280 млн.