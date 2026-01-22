Кріштіану Роналду – перший у світі футболіст-мільярдер. Упродовж 2022-2025 років низка авторитетних видань, зокрема Forbes, оцінювали його чистий капітал у розмірі від $500 до $600 млн.

Факти ICTV розповідають, скільки грошей у Криштіану Роналду та що відомо про його статки.

Які статки у Кріштіану Роналду

Більшу частину своїх грошей Криштіану Роналду заробив завдяки зарплатам у мадридському Реалі та Ювентусі. Чималий дохід футболісту принесли спонсори, такі як Nike і Herbalife.

Перехід Роналду до клубу Аль-Наср у Саудівській Аравії наприкінці 2022 року забезпечив значне зростання його статків.

У 2023 році він став найвисокооплачуванішим спортсменом на планеті. Forbes оцінив річний заробіток португальця у понад $136 млн. Значну частину цього доходу склала зарплата в клубі Аль-Наср.

Він також заробляв на довічному контракті з Nike та інших партнерських угодах з брендами.

Протягом того року кілька видань оцінили його загальний чистий капітал у розмірі від $500 до $650 млн. Його бренд CR7 також продовжував зростати, включаючи готелі, одяг та тренажерні зали в різних країнах

До 2024 року Роналду продовжував очолювати рейтинг найвисокооплачуванішого спортсмена світу. Forbes і The Sporting News оцінили його річний заробіток у $260-$275 млн.

Окрім контракту з Аль-Насром його бізнес продовжував приносити стабільний дохід. На кінець 2024 року чистий капітал Криштіану оцінювався в $500-$800 млн.

Чистий капітал Кріштіану Роналду в 2025 році

У 2025 році Кріштіану Роналду досяг історичної віхи. За даними Bloomberg’s Billionaires Index, його чистий капітал становить близько $1,4 млрд. Це зробило його першим мільярдером серед футболістів.

За оновленим контрактом з Аль-Насром, його річний дохід становить близько $225 млн. Це включає зарплату, бонуси та права на використання зображення.

У рейтингу Forbes він продовжує очолювати список найбільш оплачуваних спортсменів світу. Видання оцінило його дозід у 2025 році у $280 млн.

