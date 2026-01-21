Президент провел энергетический селектор, чтобы оценить состояние дел в регионах с наибольшими проблемами, в частности это Киев и область, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина и Днепровщина. По информации на утро, около 4 000 киевских домов еще не имеют отопления, а электроснабжение отсутствует почти в 60% города.

Хотя городские власти считают, что привлеченных сил достаточно, глава государства подчеркнул, что необходимы дополнительные ресурсы и более активные действия, чтобы ускорить восстановление.

Когда включат отопление в Киеве и на что рассчитывать жителям столицы, мы узнавали у экспертов.

Когда вернется отопление в Киеве

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии для Фактов ICTV рассказал, что скорость восстановления теплоснабжения частично будет зависеть от того, как быстро город смогут запитать электроэнергией. Это связано с тем, что из-за низкого давления теплоноситель часто не поступает в дома, даже если котельные работают.

Соответственно, именно от восстановления электроснабжения в значительной степени будет зависеть и то, как быстро удастся вернуть отсутствующее отопление в Киеве.

— Как и в предыдущие разы, часть теплосетей может быть повреждена из-за перемерзания. В таких случаях восстановление займет больше времени, ведь необходимо выполнить значительный объем дополнительных работ, в частности сварку и монтаж труб для замены поврежденных участков, — рассказал эксперт.

Сейчас основной акцент делается именно на восстановлении энергоснабжения, то есть электричества, чтобы жители могли пользоваться обогревателями, ведь ситуация с теплоснабжением остается сложной.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Станислав Игнатьев в эфире телеканала Киев 24 подробно рассказал о ситуации с электро- и теплоснабжением в Киеве после очередных российских атак.

По его словам, на Левобережье Киева электроснабжение могут полностью восстановить до конца недели, если обстрелов не будет. В Броварах свет планируют вернуть уже в ближайшие часы, а в Борисполе — в течение 1-2 суток.

Игнатьев уточнил, что в условиях дефицита электроэнергии и сильных морозов для большого количества жителей столицы действуют аварийные графики, и в сумме некоторые районы будут получать свет только около 4 часов в сутки.

Игнатьев рассказал, что причиной длительных отключений является повреждение большого киевского кольца. Из-за этого в городе наблюдаются масштабные аварийные отключения, поэтому некоторые районы остаются без стабильного электроснабжения до 20 часов в сутки.

Что касается теплоснабжения, эксперт отметил, что ситуация тяжелая, ведь несколько тысяч домов до сих пор не имеют стабильного отопления.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время около 70% теплоснабжения как левого, так и правого берега Киева работает не на полную мощность именно из-за попадания в одну из ТЭЦ.

Более того, эксперт отметил, что из-за ограничений в электроснабжении некоторые насосные группы, перекачивающие теплоноситель, не работают или функционируют нестабильно. Именно поэтому возникают проблемы с отоплением.

Во многих случаях восстановление тепла может длиться неделями, поскольку требуется длительный ремонт сетей и оборудования.

Когда будет отопление в Киеве: что говорят в КГГА

Как сообщил Виталий Кличко в своем ТГ-канале, ситуация с водоснабжением и теплоснабжением на левом берегу столицы и в Печерском районе остается сложной.

В то же время в Киеве из-за решения Укрэнерго действуют аварийные графики отключения электроэнергии. Сейчас коммунальные службы вместе с энергетиками работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры.

Без теплоснабжения остаются около 4 тысяч многоэтажных домов из 5 635, которые пострадали в результате ночной атаки на столицу. В то же время в более чем 1 600 жилых домов коммунальные службы уже восстановили подачу теплоносителя.

