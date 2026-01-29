Головний тренер португальської Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував гол українського голкіпера орлів Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала.

Це сталося у матчі основного етапу восьмого туру Ліги чемпіонів, в якому Бенфіка обіграла мадридців з рахунком 4:2 та вийшла до плейоф.

Моурінью про гол Трубіна

– Я думаю, що ми заслужили це, ми дійсно заслужили це. Кіліан Мбаппе мав дві нагоди і забив два голи. Для Бенфіки перемога над Реалом – це неймовірний престиж. Це фантастично, – сказав Моурінью після матчу.

Португальський фахівець зізнався, що ближче до фінального свистка, він та його команда вважали, що рахунку 3:2 буде достатньо для виходу до наступного раунду.

Проте за кілька хвилин до кінця гри йому повідомили, що потрібно забити ще один гол.

– Коли я зробив останні заміни, мені сказали, що рахунок комфортний, тож давайте закриємо ворота. Через кілька секунд мені сказали, що нам потрібен ще один гол, але у мене більше не було замін. Це був щасливий момент, коли ми отримали штрафний удар, що дозволило нам задіяти в атаці високого хлопця (Трубіна, – Ред.), – додав він.

Зазначимо, що Моурінью провів дві останні заміни на 93-й хвилині, а через п’ять хвилин Анатолій Трубін забив вирішальний гол у зустрічі.

У матчі за вихід до 1/8 фіналу Бенфіка зустрінеться з мадридським Реалом або міланським Інтером – обидві команди колись тренував Моурінью.

Жеребкування плейоф відбудеться в швейцарському Ньоні у п’ятницю, 30 січня.

