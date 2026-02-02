Роналду бойкотирует матчи Аль-Насра: СМИ назвали причину
- Криштиану Роналду пропустит матч Аль-Насра против Аль-Рияда, не из-за якобы официальной версии об отдыхе.
- По данным A Bola, футболист недоволен тем, как суверенный фонд PIF управляет клубом.
- Роналду возмущен слабой трансферной политикой Аль-Насра на фоне активности Аль-Хиляля.
Португальский нападающий Криштиану Роналду отказывается играть за Аль-Наср. Футболист недоволен управлением, которое осуществляет суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
Об этом пишет португальское издание A Bola.
Роналду бойкотирует матчи Аль-Насра
Издание выяснило, что Криштиану Роналду решил пропустить следующий матч Аль-Наср, запланированный на понедельник против Аль-Рияда в рамках 20-го тура Саудовской лиги.
Тамтешние СМИ писали, что причина отсутствия Роналду — предоставленный игроку отдых.
Однако A Bola утверждает, ссылаясь на источники в саудовском клубе, что Роналду недоволен тем, как PIF управляет клубом, который он представляет уже три года сезона, особенно по сравнению с тем, как ведут себя на трансферном рынке соперники, которые также управляются этим фондом.
Криштиану жалуется на отсутствие инвестиций в Аль-Наср. Единственным игроком, подписанным зимой, стал 21-летний иракский полузащитник Хайдер Абдулкарим.
Все это является причиной недовольства Роналду, который считает, что руководство вредит Аль-Насу, особенно по сравнению с Аль-Хилялем, который значительно активнее на трансферном рынке.
Например, Аль-Хиляль заплатил Фиорентине €2 млн за испанского центрального защитника Пабло Мари и выложит €30 млн за французского нападающего Ренна Мохамеда Кадера Мейте.