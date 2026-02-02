Португальский нападающий Криштиану Роналду отказывается играть за Аль-Наср. Футболист недоволен управлением, которое осуществляет суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Об этом пишет португальское издание A Bola.

Роналду бойкотирует матчи Аль-Насра

Издание выяснило, что Криштиану Роналду решил пропустить следующий матч Аль-Наср, запланированный на понедельник против Аль-Рияда в рамках 20-го тура Саудовской лиги.

Сейчас смотрят

Тамтешние СМИ писали, что причина отсутствия Роналду — предоставленный игроку отдых.

Однако A Bola утверждает, ссылаясь на источники в саудовском клубе, что Роналду недоволен тем, как PIF управляет клубом, который он представляет уже три года сезона, особенно по сравнению с тем, как ведут себя на трансферном рынке соперники, которые также управляются этим фондом.

Криштиану жалуется на отсутствие инвестиций в Аль-Наср. Единственным игроком, подписанным зимой, стал 21-летний иракский полузащитник Хайдер Абдулкарим.

Все это является причиной недовольства Роналду, который считает, что руководство вредит Аль-Насу, особенно по сравнению с Аль-Хилялем, который значительно активнее на трансферном рынке.

Например, Аль-Хиляль заплатил Фиорентине €2 млн за испанского центрального защитника Пабло Мари и выложит €30 млн за французского нападающего Ренна Мохамеда Кадера Мейте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.