Португальський форвард Кріштіану Роналду відмовляється грати за Аль-Наср. Футболіст незадоволений управлінням, яке здійснює суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF).

Про це пише португальське видання A Bola.

Роналду бойкотує матчі Аль-Насра

Видання з’ясувало, що Кріштіану Роналду вирішив пропустити наступний матч Аль-Наср, запланований на понеділок проти Аль-Ріяда у межах 20-го туру Саудівської ліги.

Тамтешні ЗМІ писали, що причина відсутності Роналду це наданий гравцю відпочинок.

Проте A Bola стверджує, посилаючись на джерела у саудівському клубі, що Роналду незадоволений тим, як PIF управляє клубом, який він представляє вже три роки сезони, особливо в порівнянні з тим, як ведуть себе на трансферному ринку суперники, які також управляються цим фондом.

Кріштіану скаржиться на відсутність інвестицій в Аль-Наср. Єдиним гравцем, підписаним взимку, став 21-річний іракський півзахисник Хайдер Абдулкарім.

Усе це є причиною незадоволення Роналду, який вважає, що керівництво шкодить Аль-Насу, особливо в порівнянні з Аль-Хілялем, який значно активнішим на трансферному ринку.

Наприклад, Аль-Хіляль заплатив Фіорентині €2 млн за іспанського центбека Пабло Марі та викладе €30 млн французького нападника Ренна Мохамеда Кадера Мейте.

