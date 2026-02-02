Роналду бойкотує матчі Аль-Насра: ЗМІ назвали причину
- Кріштіану Роналду пропустить матч Аль-Насра проти Аль-Ріяда, не через нібито офіційну версію про відпочинок.
- За даними A Bola, футболіст незадоволений тим, як суверенний фонд PIF управляє клубом.
- Роналду обурений слабкою трансферною політикою Аль-Насра на тлі активності Аль-Хіляля.
Португальський форвард Кріштіану Роналду відмовляється грати за Аль-Наср. Футболіст незадоволений управлінням, яке здійснює суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF).
Про це пише португальське видання A Bola.
Роналду бойкотує матчі Аль-Насра
Видання з’ясувало, що Кріштіану Роналду вирішив пропустити наступний матч Аль-Наср, запланований на понеділок проти Аль-Ріяда у межах 20-го туру Саудівської ліги.
Тамтешні ЗМІ писали, що причина відсутності Роналду це наданий гравцю відпочинок.
Проте A Bola стверджує, посилаючись на джерела у саудівському клубі, що Роналду незадоволений тим, як PIF управляє клубом, який він представляє вже три роки сезони, особливо в порівнянні з тим, як ведуть себе на трансферному ринку суперники, які також управляються цим фондом.
Кріштіану скаржиться на відсутність інвестицій в Аль-Наср. Єдиним гравцем, підписаним взимку, став 21-річний іракський півзахисник Хайдер Абдулкарім.
Усе це є причиною незадоволення Роналду, який вважає, що керівництво шкодить Аль-Насу, особливо в порівнянні з Аль-Хілялем, який значно активнішим на трансферному ринку.
Наприклад, Аль-Хіляль заплатив Фіорентині €2 млн за іспанського центбека Пабло Марі та викладе €30 млн французького нападника Ренна Мохамеда Кадера Мейте.