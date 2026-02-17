Футболист сборной Украины и нидерландского Аякса Александр Зинченко впервые прокомментировал тяжелую травму, из-за которой в этом сезоне он больше не сыграет.

В соцсети Instagram футболист опубликовал соответствующий пост.

Зинченко о травме

– Опустошен. До сих пор не могу поверить в то, что произошло. С первого дня в этом удивительном футбольном клубе и среди людей, которые меня окружают, я начал чувствовать себя счастливым и снова обрел свою улыбку на газоне. Из глубины души я испытываю огромное сожаление и вину перед Аяксом, но, к сожалению, мы не можем контролировать эту ситуацию, – написал Александр.

Он добавил, что примет это испытание и пройдет через него вместе с семьей.

Зинченко выразил убеждение, что скоро вернется и будет сильнее.

Украинец получил травму в матче против Фортуны Ситтард. После обследования стало известно, что Зинченко понадобится операция, после которой его ждет длительный период реабилитации.

Таким образом, Александр не поможет сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026, где сине-желтых ждет матч против Швеции. А также в случае победы решающая игра за путевку против Польши или Албании.

Зинченко перешел в Аякс из лондонского Арсенала в зимнее трансферное окно 2026 года. С клубом из Амстердама он подписал контракт до конца сезона.

