Спустошений: Зінченко висловився про травму, через яку не зіграє до кінця сезону
- Зінченко заявив, що спустошений через травму та відчуває провину перед Аяксом.
- Футболісту знадобиться операція і тривала реабілітація, поточний сезон для нього завершено.
- Олександр не зіграє за збірну України у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.
Футболіст збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко вперше прокоментував важку травму, через яку в цьому сезоні він більше не зіграє.
У соцмережі Instagram футболіст опублікував відповідний допис.
Зінченко про травму
– Спустошений. Досі не можу повірити в те, що сталося. З першого дня в цьому дивовижному футбольному клубі та серед людей, які мене оточують, я почав відчувати себе щасливим і знову знайшов свою посмішку на газоні. З глибини душі я відчуваю величезний жаль і провину перед Аяксом, але, на жаль, ми не можемо контролювати цю ситуацію, – написав Олександр.
Він додав, що прийме це випробування та пройде через нього разом із родиною.
Зінченко висловив переконання, що скоро повернеться і буде сильнішим.
Українець травмувався у матчі проти Фортуни Сіттард. Після обстеження стало відомо, що Зінченку знадобиться операція, після якої на нього чекатиме тривалий період реабілітації.
Таким чином, Олександр не допоможе збірній України у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, де на синьо-жовтих чекає матч проти Швеції. А також в разі перемоги вирішальна гра за путівку проти Польщі або Албанії.
Зінченко перейшов в Аякс із лондонського Арсенала в зимове трансферне вікно 2026 року. З клубом із Амстердама він підписав контракт до кінця сезону.