Футболіст збірної України та нідерландського Аякса Олександр Зінченко вперше прокоментував важку травму, через яку в цьому сезоні він більше не зіграє.

У соцмережі Instagram футболіст опублікував відповідний допис.

Зінченко про травму

– Спустошений. Досі не можу повірити в те, що сталося. З першого дня в цьому дивовижному футбольному клубі та серед людей, які мене оточують, я почав відчувати себе щасливим і знову знайшов свою посмішку на газоні. З глибини душі я відчуваю величезний жаль і провину перед Аяксом, але, на жаль, ми не можемо контролювати цю ситуацію, – написав Олександр.

Він додав, що прийме це випробування та пройде через нього разом із родиною.

Зараз дивляться

Зінченко висловив переконання, що скоро повернеться і буде сильнішим.

Українець травмувався у матчі проти Фортуни Сіттард. Після обстеження стало відомо, що Зінченку знадобиться операція, після якої на нього чекатиме тривалий період реабілітації.

Таким чином, Олександр не допоможе збірній України у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, де на синьо-жовтих чекає матч проти Швеції. А також в разі перемоги вирішальна гра за путівку проти Польщі або Албанії.

Зінченко перейшов в Аякс із лондонського Арсенала в зимове трансферне вікно 2026 року. З клубом із Амстердама він підписав контракт до кінця сезону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.