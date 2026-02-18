Полицейские Киевской области задержали бывшего футболиста Колоса Даниила Колесника, который нанес телесные повреждения работнику ТЦК.

Об этом сообщила полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

Полиция задержала Даниила Колесника

Следователи начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения побоев или причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения. Колеснику грозит до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что мужчина, находясь в селе Святопетровское, увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт.

В полиции отмечают, что после этого экс-футболист Колоса умышленно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность, причастную к совершению преступления. 24-летний фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении.

После инцидента руководство Колоса, в котором играл спортсмен, приняло решение о досрочном расторжении договора.

