Поліцейські Київщини затримали колишнього футболіста Колоса Данила Колесника, який завдав тілесних ушкоджень працівнику ТЦК.

Про це повідомила поліція Київської області у соціальній мережі Facebook.

Поліція затримала Данила Колесника

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного завдання побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження. Колеснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт.

У поліції зазначають, що після цього ексфутболіст Колоса умисно завдав удару кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження.

– Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. 24-річного фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться у повідомленні.

Після інциденту керівництво Колоса, у якому грав спортсмен, ухвалило рішення про дострокове розірвання угоди.

