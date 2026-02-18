Форвард мадридського Реала Вінісіус Жуніор звинуватив суперника в образах расистського змісту під час першого стикового матчу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

Це призвело до зупинки гри майже на десять хвилин та Ештадіу да Луж у Лісабоні.

Скандал на матчі Бенфіка – Реал

У другому таймі Вінісіус відкрив рахунок у матчі, забивши після пасу від Кіліана Мбаппе. Бразилець відсвяткував гол, танцюючи біля кутового прапорця та отримав зв своє святкування жовту картку.

Зараз дивляться

Після цього футболісти Бенфіки вступили з ним у словесну перепалку. Вінісіус, зокрема, обмінявся репліками з аргентинським гравцем орлів Джанлукою Престіанні, який щось сказав бразильцю, прикриваючи рота своєю футболкою.

Тоді Жуніор раптово поскаржився судді на расизм, а сам матч призупинили. Футболісти Реала стверджували, що Престіанні назвав бразильця “мавпою”.

Після матчу Вінісіус опублікував у Instagram фото, на якій святкує біля кутового прапорця Бенфіки.

– Расисти – це, перш за все, боягузи. Їм доводиться прикривати рот футболками, щоб показати свою слабкість. Ніщо з того, що сталося сьогодні, не є новим для мене в моєму житті та житті моєї родини. Мені показали жовту картку за святкування голу. Я досі не знаю, чому, – написав бразилець.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vinicius Jr. (@vinijr)

Мбаппе і півзахисник півзахисник Реала Орельєн Чуамені сказали, що команда розглядала можливість залишити поле, але вирішила продовжити гру.

– Те, що сталося сьогодні ввечері, є ганьбою для футболу. Це затьмарило гру, особливо після такого дивовижного голу. Віні кілька разів стикався з цим протягом своєї кар’єри, і те, що це сталося сьогодні ввечері і зіпсувало нам вечір як команді, є ганьбою. У футболі та суспільстві немає місця для такого. Це огидно, – сказав інший футболіст Реала Трент Александр-Арнольд після матчу.

Футболісти Бенфіки заявили, що зі слів Престіанні, він дійсно провокував Вінісіуса, але ніколи не вдавався до расистських образ.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью після матчу розкритикував Вінісіуса за провокативне святкування біля кутового прапорця. За словами фахівця, він розповів Вінісіусу, що найкращий гравець в історії Бенфіки Еусебіо був чорношкірим.

Також Моурінью висловив подив, чому саме Вінісіус серед усіх футболістів у Європі найчастіше стає об’єктом расистських образ.

– Щось не так, бо це відбувається на кожному стадіоні. На стадіоні, де грав Вінісіус, щось ставалося. Завжди, – сказав Моурінью.

Суддя, ймовірно, не чув, що сказав Престіані, тож інцидент залишився без покарання у вигляді жовтої картки. Аргентинець продовжив гру, яку поновили на 60-й хвилині

Протягом решти матчу Вінісіус піддавався гучним освистуванням з боку вболівальників Бенфіки. Арбітр також просив зробити оголошення через гучномовці стадіону, щоб уболівальників не кидали предмети на поле.

Нагадаємо, наприкінці січня Бенфіка обіграла Реал у матчі восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Вирішальний гол у компенсований час забив український голкіпер Анатолій Трубін у ворота вершкових.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.