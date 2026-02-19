Колишній нападник Колоса Данило Колесник, якого затримали правоохоронці за побиття працівника ТЦК, отримав запобіжний захід. Суд відправив його під нічний домашній арешт.

Про це повідомило адвокадське об’єднання Barristers, яке представляє інтереси 24-річного футболіста.

Колеснику обрали запобіжний захід

– Адвокатське об’єднання Barristers повідомляє, що за результатами судового розгляду щодо нашого клієнта – футболіста ФК Колос Данила Колесника – судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Наш клієнт з повагою ставиться до рішення суду і підтверджує намір діяти виключно в рамках визначених законом процедур, — йдеться в публікації.

За словами адвокатів, Колесник готовий співпрацювати зі слідством та продовжує підтримувати Збройні сили України. Там заявили, що він “глибоко поважає” ЗСУ та всіх, хто захищає державу.

– Події, що відбулися, він об’єктивно сприймав як такі, що створювали реальну загрозу його життю та здоров’ю, а також безпеці його знайомого, у зв’язку з чим діяв з метою самозахисту. Водночас наш клієнт готовий до відкритої співпраці зі слідством і вже звернувся із заявою про заподіяння йому тілесних ушкоджень, – додали адвокати.

Також сторона захисту футболіста додала, що їхній клієнт наполягатиме “на повному, неупередженому та справедливому встановленні всіх обставин події”.

Нагадаємо, інцидент стався у селі Святопетрівське Київської області. У поліції зазначили, що Колесник побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт.

Слідство стверджує, що футболіст умисно завдав удару кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження. Колеснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Після інциденту керівництво Колоса, у якому грав спортсмен, ухвалило рішення про дострокове розірвання угоди.

