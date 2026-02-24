Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, возглавляющий Лион, высказался о политике президента США Дональда Трампа в контексте того, что Соединенные Штаты являются одними из хозяев предстоящего ЧМ-2026.

В интервью L’Équipe португальский специалист признался, что на фоне нынешней международной ситуации ему сложно воспринимать факт, что ЧМ-2026 примут США.

Фонсека о Трампе и Инфантино

По мнению Фонсеки, американский президент Трамп больше думает об экономических интересах, чем о людях.

– Правда в том, что мы, любители футбола, хотели бы, чтобы чемпионат мира прошел где-нибудь, но не в США, по крайней мере не сейчас. Позиция американского президента заключалась в том, чтобы забыть, игнорировать самых бедных, самых слабых и быть на стороне своих экономических интересов. Американский президент не думал о людях. Он думал о деньгах. Я не знаю, является ли футбол лучшим средством протеста против этого, но есть вещи, которые для меня неприемлемы, – отметил он.

Португалец также сравнил политику Трампа с действиями президента ФИФА Джанни Инфантино, который из-за финансовых интересов стремится вернуть Россию в международные соревнования.

– Это как президент ФИФА Инфантино, который считает, что Россия должна снова участвовать в европейских соревнованиях. Мы будем играть против России в Москве, а украинцы не могут играть у себя? Страна, которая подверглась вторжению, не может участвовать в европейских соревнованиях у себя дома, а Россия может? Для меня это неприемлемо, – отметил Фонсека.

Он добавил, что футбол не может решить все проблемы, но может помочь сделать мир более справедливым.

– Однако Инфантино делает то же, что и Трамп. Он смотрит на экономические интересы и забывает о людях, – подытожил тренер.

Также Фонсека признался, какие эмоции испытывал, когда Инфантино вручил Трампу премию мира от ФИФА.

– Знаете, что я почувствовал, когда это увидел? Стыд. Это так грустно, футбол не заслуживает такого, – сказал Фонсека.

Напомним, в начале декабря 2025 года Инфантино на церемонии жеребьевки на ЧМ-2026 вручил Трампу новосозданную премию мира от ФИФА.

СМИ писали, что премию специально создали для Трампа как утешительный приз после того, как он не получил Нобелевскую премию мира.

